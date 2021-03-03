تونس تسجل 25 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و47 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 562 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 234 ألفًا و231 حالة، فيما تعافت 698 حالة من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.