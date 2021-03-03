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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتخاب رئيس لمجلس الشيوخ الكونغولى بأغلبية مطلقة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:16 ص
البرلمان الكونغولي
البرلمان الكونغولي
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فاز موديستي باهاتي لوكويبو، بمنصب رئيس مجلس الشيوخ الكونغولي بأغلبية مطلقة، وذلك في أعقاب تشكيل أغلبية برلمانية جديدة.

وقال عضو مجلس الشيوخ الكونغولي ليون مامبوليو، إن السناتور موديستي باهاتي لوكويبو حصل على 89 صوتًا، بأغلبية مطلقة من الأصوات، وأصبح رئيس مجلس الشيوخ، في البرلمان الكونغولي.

وفي يناير الماضي، أنجز السناتور باهاتي المهمة التي أوكلها إليه الرئيس تشيسكيدي لتشكيل أغلبية جديدة من "الاتحاد المقدس للأمة" لصالحه في الجمعية الوطنية.

ومع انتخاب باهاتي، تكون قيادات أهم ثلاث مؤسسات سياسية في البلاد من أنصار الرئيس تشيسكيدي، إذ تم انتخاب كريستوف مبوسو رئيسًا للجمعية الوطنية، وجان ميشيل سما لوكوندي رئيسًا للوزراء.

وأنهى رئيس الوزراء الكونغولي مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة المكونة بالكامل من أنصار رئيس الدولة.

ومن المقرر، أن يعلن رئيس الوزراء الكونغولي تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

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