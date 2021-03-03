رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اسكتلندا: عودة الطلاب إلى المدارس منتصف الشهر الجارى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:13 ص
طلاب المدارس
طلاب المدارس
أ ش أ
طباعة
رجحت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجون، احتمالية تسريع الخروج من عملية إغلاق البلاد، وعودة جميع طلاب المدارس إلى فصولهم الدراسية في منتصف الشهر الجاري.

وأشارت ستورجون، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، إلى أن المرحلة التالية من إعادة فتح المدارس من المقرر أن تبدأ في 15 مارس الجاري، حيث سيعود جميع تلاميذ الصفوف الابتدائية بدوام كامل، بالإضافة إلى طلاب المرحلة الثانوية الذين يستعدون للامتحانات، متوقعه أن يتلقى جميع طلاب المرحلة الثانوية بعض الدروس داخل المدرسة أسبوعيًا قبل بدء عطلة عيد الفصح.

موضوعات متعلقة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة رضوى الشربيني

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

«بلاطة» يطارد «شباب الخليل» متصدرًا الدورى الفلسطينى

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل للفنان الشاب أحمد ناصر بدار أوبرا الإسكندرية

الليلة.. الشاعر فوزى عبد السميع بضيافة برنامج اقرأ معانا

عرض فيلم "محاكمة سبعة من شيكاغو" بقصر السينما

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة