بايدن: توفير لقاح كورونا لجميع الأمريكيين مايو المقبل

‏أكد جو بايدن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل المواطنين البالغين بنهاية مايو المقبل.وأوضح الرئيس الأمريكي، في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه وجه بضرورة جعل المعلمين من الفئات التي لها الأولوية في الحصول على اللقاح من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية.وأعرب بايدن عن أمله في أن يحصل جميع المعلمين على جرعة واحدة من لقاح كورونا على الأقل بنهاية الشهر الجاري.