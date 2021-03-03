سيارة مجهولة تودى بحياة شخص بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة مجهولة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بشخص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام مفارق سرابيوم.وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف بتوجيه الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، وتبين مصرع شخص يدعي هشام هاني السيد عبده، القاهرة، 58 سنة، ونقله إلى مشرحة مستشفى فايد.