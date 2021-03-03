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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. الشاعر فوزى عبد السميع بضيافة برنامج اقرأ معانا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:10 ص
فوزي عبد السميع
فوزي عبد السميع
نضال ممدوح
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يحل الشاعر فوزي عبد السميع٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "عبد السميع" مجموعة من مربعات فن الواو.

ومن قصائد فن الموال التي اشتهر بها الشاعر:داللي اتكوي بالهوي كان حبه عن ترفيه.. وإن لق توب الهوي أهل المعن ترفيه.. يوم جونا أهل الهوي عبلة زعيمة القوم.. حضنت سرير النوم فاكرة انه عنتر فيه.

يا حبيبي حـــــرفك بحـــــرفين.. أوعــــــــــاك تنسي معـــــادي.. ما يهمنيش البحـــــــــر فيـــــن.. ولا عمري أخاف من معـــادي.

ويعرف الشاعر عبد الستار سليم فن الواو: بأنه أحد عائلة التربيع، فى الفن القولى الملحون - أى الشعبى - وهو يشترك مع القصيدة العربية الموروثة فى صفة الوزن، وفى استخدام التقفية، ويختلف معها فى أنه لا يستخدم ظاهرة "التصريع"، ولا نظام "المزدوج"، أقصد بالتصريع أن القصيدة التقليدية تستهلّ أبياتها ببيت مصرّع، أى تكون قافية صدر البيت -أى الشطر الأول - على شاكلة قافية شطره الثانى، ثم تتحرر الأشطر الأولى - فى باقى القصيدة من القافية، فى حين تكون الأشطرالثانية للأبيات ملتزمة بقافية المطلع.

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