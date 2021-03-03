الأنبا بسادة: توصية للاعتراف بقداسة القمص بيشوى كامل

قال الأنبا بسادة، أسقف أخميم ومقرر لجنة الطقوس بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة قدمت خلال اجتماعها توصية إلى المجمع بالاعتراف بقدسية القمص بيشوى كامل كاهن كنيسة مارجرجس بسبورتنج.وأضاف أسقف أخميم في فيديو له: أن "الاعتراف جاء بناء على طلب أساقفة الإسكندرية، وبناء عليه تمت الموافقة على الاعتراف به كقديس على أن تقدم التوصية إلى جلسة المجمع المقدس غدًا الخميس".وتستأنف لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، فعاليات اليوم الثالث لاجتماعات لجانه، والتي تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم غد الخميس.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.