1350 يورو رسوم مشاركة شركات السياحة في معرض أوكرانيا

أعلنت غرفة شركات السياحة أن قيمة اشتراك شركات السياحة في معرض (UITT) أوكرانيا الذى سيقام خلال الفترة من 24 - 26 مارس الجاري بمدينة كييف، تصل إلى 1350 يورو، لتشارك الشركة بعرض منتجاتها السياحية.وقالت الغرفة، في منشور عمّم على جموع الشركات إن الاشتراك سيكون عن طريق الغرفة بدلآ من التواصل مع هيئة تنشيط السياحة، لافتة إلى أنه على الشركات الراغبة في الاشتراك سرعة التوجه للغرفة لسداد قيمة المشاركة في أسرع وقت ممكن، ‏حيث إن عدد الأجنحة محدود.ومن المقرر أن تشارك وزارة السياحة بوفد رفيع المستوى خلال المعرض، إضافة إلى عدد من الشركات والفنادق.ويعد السوق الأوكراني من أولى الأسواق التى عادت إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة فى يوليو الماضى، كما أنه من المتوقع أن يحقق بحلول 2022 أقوى من المعدلات السابقة التى حققها السوق الروسى الذى كان يحتل المرتبة الأولى بـ3 ملايين سائح سنويًا قبل الحظر الجوى وتوقف الحركة السياحية فى 2015.