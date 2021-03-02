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الكرازة

ختام اليوم الثاني لاجتماعات لجان المجمع المقدس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:19 م
المجمع المقدس للكنيسة
المجمع المقدس للكنيسة القبطية
تريزة شنودة
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اختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات لجانه، والتي بدأت أمس وتستمر حتى الغد، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الخميس المقبل.

وشهد المقر البابوي في القاهرة خلال الفترة المسائية، اجتماعي لجنتي الرهبنة والأديرة، ثم شؤون المهجر الذي عقد بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام ٢٠٢٠ بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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