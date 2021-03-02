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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد أزمة «أشرف بن شرقي».. الباز: التعصب الرياضي هو السبب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:16 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن سؤال في امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج أثار غضب جماهير نادي الزمالك بعدما افترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الامتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر.

وأضاف، خلال برنامجه "البساط أحمدي" في بث مباشر على "فيسبوك"، أن أستاذ الجامعة هو نتاج نظام تعليمي قديم غير منضبط، ويخلو من القيم، منوها أنه من تقاليد وضع الامتحانات عدم الإساءة لأحد.

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