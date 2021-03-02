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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:12 م
أعمال إحلال وتجديد
أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد
المنيا ـ على حسين
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بدأت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين التابعة لمركز ومدينة المنيا، الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد كوبرى متهالك بنطاق القرية؛ حفاظًا على حياة المواطنين وعدم تعرضهم للأخطار حيث يستخدمه مواطني قرى نزله عبيد وطهنا الجبل ذهابًا وإيابًا.

ووجه صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا بسرعة إحلال وتجديد الكوبري لما له من أهمية كأحد مشروعات البنية التحتية التى من أولوياتها خدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأخطار، مؤكدًا أن فترة التنفيذ تستغرق شهرًا.

أوضح مصطفي عبده، رئيس قرية نزلة حسين أن قسم البيئة واصل أعمال النظافة بشارع المدرسة بقرية أبوفليو وطريق طراد النيل من قرية نزلة عبيد حتى قرية طهنا الجبل حيث تم رفع 25 طنًا من المخلفات والتراكمات وتفريغ الصناديق أولًا بأول من نقاط التجمع بالقرية، منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والمعيشة في بيئة صحية نظيفة.

كما واصل قسم الإنارة التابع للوحدة بشد أسلاك الكهرباء وصيانة وتركيب الكشافات بطريق طراد النيل من قرية نزله عبيد حتى قرية طهنا الجبل؛ تيسيرًا لحركة المواطنين ومنعا للحوادث.
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا
بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد بالمنيا

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