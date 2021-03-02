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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

مؤشر فيروس كورونا خلال 72 ساعة (إنفوجراف)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:10 م
كورونا
كورونا
سمر محمدين
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يواصل فيروس كورونا المستجد حصده للضحايا حول العالم، حيث سجلت وزارة الصحة المصرية العديد من الإصابات الجديدة في ظل تحذيراتها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منعًا لتفشي الوباء.

وتسجل وزارة الصحة حالات إصابة يومية جراء الفيروس القاتل، وترصد "الدستور" أعداد المصابين والوفاة على مدار الأيام القليلة الماضية.

السبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 49 حالة جديدة.

أما عن حالات التعافي فقد خرج 533 متعافيًا من مستشفيات العزل بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس 140460 حالة حتى السبت الماضي.

الأحد، ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 إذ أعلنت وزارة الصحة خروج 432 متعافيًا من كوفيد -19 من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، فيما تم تسجيل 595 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، بجانب 49 حالة وفاة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة 586 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس الإثنين الماضي، إضافة إلى وفاة 48 حالة جديدة ضمن إجراءات الترصد والتقصي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وعليه فقد ارتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 183010 حالة من ضمنهم 141347 حالة تم شفاؤها، و10736 حالة وفاة.
مؤشر فيروس كورونا خلال 72 ساعة (إنفوجراف)
مؤشر فيروس كورونا خلال 72 ساعة (إنفوجراف)

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