الباز: أدعم مشروع الدولة لتطوير التعليم.. ولا تتعجلوا جني الثمار

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الشعب المصري مُتعجل جني ثمار تطوير التعليم، ويريد كل شيء منضبط 100%، مشيرا إلى أن جني الثمار لن يكون قبل 14 سنة من بداية المنظومة التعليمية الجديدة، بعد تخريج دفعة "كي جي"، التي تلقت تعليم مختلف على مدار العامين الماضيين.





وقال، خلال برنامجه "البساط أحمدي" خلال بث مباشر على "فيسبوك"، إن مشروع تطوير التعليم هو مشروع دولة وليس فقط مشروع طارق شوقي، منوها أن طارق شوقي لو غادر منصبه سيأتي شخص آخر لاستكمال ما بدأه.



