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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

منصة «ساوند كلاود» تعلن طريقة دفع جديدة للفنانين المستقلين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:56 م
شركة ساوند كلاود
شركة "ساوند كلاود
أ ش أ
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أعلنت شركة "ساوند كلاود" (SoundCloud) السويدية، رائدة خدمات البث الصوتي والموسيقى عبر الإنترنت، عن طريقة جديدة لهيكلة إيرادات الفنانين المستقلين على منصتها الشهيرة، أطلقت عليها "فان-باورد رويالتيس" (fan-powered royalties) أو الإيرادات المدعومة من المعجبين، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل.

وأشارت المنصة - على موقعها الإلكتروني - إلى أن الطريقة الجديدة تعمل من خلال عادات المستمعين لكل مقدم محتوى، موضحة أنه كلما حصل مقدم المحتوى على عدد مرات استماع حقيقية كلما زاد عائده المادي، حيث تستند إيرادات مقدم المحتوى طبقا إلى وقت الاستماع الإجمالي لمعجبيه الذي يظهر له في معلومات الإحصاءات الخاصة به.

وأكدت الشركة أن طرق الدفع الحالية تخدم الفنانين الكبار على حساب صغار مقدمي المحتوى الصوتي، مشيرة إلى أن الطريقة الجديدة تخدم الفنانين المستقلين بشكل أكبر.

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