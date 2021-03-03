تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم ٢٠٢١

سعر الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت في السوق المصري، اليوم، ليترواح سعره للمستهلك بين ٧٠٠ إلى ٧٥٠ جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

ومصانع الأسمنت العاملة فى السوق المصرى، هى «أسمنت أسوان، وأسمنت المخصوص، وأسمنت شورى، وأسمنت الصخرة، وأسمنت السويدى، وأسمنت حلوان، وأسمنت مصر بنى سويف، وأسمنت العسكرى، وأسمنت النصر، وأسمنت السويس».

سعر الجبس اليوم

سعر الرمل والطوب اليوم

يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار مواد البناء، اليوم الأربعاء ٣-٢-٢٠٢١، واستقرت أسعار مواد البناء اليوم السوق المحلي المصري، على رأسها الحديد والجبس، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ونستعرض لكم تقرير يومي عن حالة أسعار المواد البناء في السوق المصري التي منها الأسمنت والطوب والرمل، وذلك وفقًا لأخر التحديثات.وتعمل الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى إقامة العديد من المصانع التى توفر مواد البناء داخل الأسواق المصرية، لتلبية احتياجات السوق، وسد أى عجز فى منتجات مواد البناء التى تعد أساس المعمار فى مصر.تقدم «الدستور» كافة أسعار مواد البناء وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، الذى تعد مجال اهتمام للقارىء المصرى يوميًا على مؤشر البحث جوجل، ومن خلال التقرير التالى يتعرف المواطن على حالة كافة أسعار مواد البناء، ولديكم التفاصيل:استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء الموافق ٣-٢-٢٠٢١، داخل الأسواق المصرية، ويتراوح سعره بين ١٣٥٠٠ إلى ١٣٦٥٠ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك سعره بالمصنع أما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين ١٣٨٠٠ إلى ١٤٠٠٠ جنيه مصري.ومصانع الحديد العاملة في السوق المحلي هي حديد المصريين، وحديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحديد سرحان، وحديد المعادي، وحديد مصر ستيل.إقرأ أيضًا:يترواح أسعار الجبس بين ٥٥٠ إلى ٦٥٠ جنيهًا مصريًا للطن الواحد، وذلك فى جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.ووصل سعر المتر الواحد للرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه، وبلغ سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيهًا للألف طوبة.