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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3-2-2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:54 ص
مواد البناء
مواد البناء
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار مواد البناء، اليوم الأربعاء ٣-٢-٢٠٢١، واستقرت أسعار مواد البناء اليوم السوق المحلي المصري، على رأسها الحديد والجبس، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ونستعرض لكم تقرير يومي عن حالة أسعار المواد البناء في السوق المصري التي منها الأسمنت والطوب والرمل، وذلك وفقًا لأخر التحديثات.

وتعمل الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى إقامة العديد من المصانع التى توفر مواد البناء داخل الأسواق المصرية، لتلبية احتياجات السوق، وسد أى عجز فى منتجات مواد البناء التى تعد أساس المعمار فى مصر.

أسعار مواد البناء اليوم ٢٠٢١

تقدم «الدستور» كافة أسعار مواد البناء وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، الذى تعد مجال اهتمام للقارىء المصرى يوميًا على مؤشر البحث جوجل، ومن خلال التقرير التالى يتعرف المواطن على حالة كافة أسعار مواد البناء، ولديكم التفاصيل: 

سعر الحديد اليوم

استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء الموافق ٣-٢-٢٠٢١، داخل الأسواق المصرية، ويتراوح سعره بين ١٣٥٠٠ إلى ١٣٦٥٠ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك سعره بالمصنع أما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين ١٣٨٠٠ إلى ١٤٠٠٠ جنيه مصري.

ومصانع الحديد العاملة في السوق المحلي هي حديد المصريين، وحديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحديد سرحان، وحديد المعادي، وحديد مصر ستيل.

سعر الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت في السوق المصري، اليوم، ليترواح سعره للمستهلك بين ٧٠٠  إلى ٧٥٠ جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

ومصانع الأسمنت العاملة فى السوق المصرى، هى «أسمنت أسوان، وأسمنت المخصوص، وأسمنت شورى، وأسمنت الصخرة، وأسمنت السويدى، وأسمنت حلوان، وأسمنت مصر بنى سويف، وأسمنت العسكرى، وأسمنت النصر، وأسمنت السويس».

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سعر الجبس اليوم

يترواح أسعار الجبس بين ٥٥٠ إلى ٦٥٠ جنيهًا مصريًا للطن الواحد، وذلك فى جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.

سعر الرمل والطوب اليوم

ووصل سعر المتر الواحد للرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه، وبلغ سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيهًا للألف طوبة.

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