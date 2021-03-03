تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3-2-2021
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:54 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار مواد البناء، اليوم الأربعاء ٣-٢-٢٠٢١، واستقرت أسعار مواد البناء اليوم السوق المحلي المصري، على رأسها الحديد والجبس، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ونستعرض لكم تقرير يومي عن حالة أسعار المواد البناء في السوق المصري التي منها الأسمنت والطوب والرمل، وذلك وفقًا لأخر التحديثات.
وتعمل الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى إقامة العديد من المصانع التى توفر مواد البناء داخل الأسواق المصرية، لتلبية احتياجات السوق، وسد أى عجز فى منتجات مواد البناء التى تعد أساس المعمار فى مصر.
ومصانع الحديد العاملة في السوق المحلي هي حديد المصريين، وحديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحديد سرحان، وحديد المعادي، وحديد مصر ستيل.
وتعمل الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى إقامة العديد من المصانع التى توفر مواد البناء داخل الأسواق المصرية، لتلبية احتياجات السوق، وسد أى عجز فى منتجات مواد البناء التى تعد أساس المعمار فى مصر.
أسعار مواد البناء اليوم ٢٠٢١تقدم «الدستور» كافة أسعار مواد البناء وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، الذى تعد مجال اهتمام للقارىء المصرى يوميًا على مؤشر البحث جوجل، ومن خلال التقرير التالى يتعرف المواطن على حالة كافة أسعار مواد البناء، ولديكم التفاصيل:
سعر الحديد اليوماستقر سعر الحديد اليوم الأربعاء الموافق ٣-٢-٢٠٢١، داخل الأسواق المصرية، ويتراوح سعره بين ١٣٥٠٠ إلى ١٣٦٥٠ جنيه مصري للطن الواحد، وذلك سعره بالمصنع أما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين ١٣٨٠٠ إلى ١٤٠٠٠ جنيه مصري.
ومصانع الحديد العاملة في السوق المحلي هي حديد المصريين، وحديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحديد سرحان، وحديد المعادي، وحديد مصر ستيل.