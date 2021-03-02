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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«المحامين العرب» يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:32 م
الأمين العام لاتحاد
الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المكاوي بن عيسى
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أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، مؤكدة أن استهداف جيش الاحتلال لمحيط العاصمة دمشق بصواريخ من هضبة الجولان المحتلة مساء أمس الأول، يعد عدوانا على دولة لها سيادتها وبمثابة خرق لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المكاوي بن عيسى - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الاتحاد يتضامن مع الدولة السورية ويضم صوته، لوزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتها، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والذي طالبت فيه مجددا بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة وسلامة أراضيها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لقمع هذه الاعتداءات ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عنها.

وأكد المكاوي أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا أصبحت تستوجب تدخلا دوليا عاجلا ووضع حد لانتهاكاتها التي تضر بأمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن إسرائيل باتت الكيان الوحيد في العالم الذي يرفض السلام ويستهتر بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية ويحتل الأرض ويستبيح أجواء الدول المجاورة ويمارس إرهاب الدولة بكافة أساليبه وصوره.

وطالب أمين عام اتحاد الحامين العرب، في ختام بيانه، الأمم المتحدة بفتح تحقيق شامل بشأن كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يضرب بكل الاتفاقات والقوانين الدولية عرض الحائط، معربا عن دعم الاتحاد للدولة السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

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