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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية السودانى: إشكالات تواجه التحويلات المصرفية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:59 م
الدكتور جبريل إبراهيم
الدكتور جبريل إبراهيم
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أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم وجود إشكالات تواجه التحويلات المصرفية لانقطاع السودان عن التعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية لفترة طويلة.

وقال ابراهيم - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن "هناك محدودية لمصارف المراسلة وإشكالية تفاعل المصارف السودانية مع التحويلات"، مطمئنا المغتربين والمهاجرين بحل كافة الإشكالات مع الجهات المعنية.

وأشار إلى السعي للتواصل مع وزراء المالية بدول الخليج لتيسير تحويلات السودانيين، مضيفا أن إعلان سياسة توحيد سعر الصرف جاء لإزالة تشوهات مزمنة في الاقتصاد السوداني.

ونوه بمنح المغتربين والمهاجرين حوافز خاصة في إطار الجهود المبذولة لزيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، لافتا إلى العمل على زيادة الصادرات كمًا ونوعًا.

ومن جانبه، أعلن الأمين العام لجهاز المغتربين السودانيين مكين حامد تيراب عن إقرار حوافز للسودانيين بالخارج والمهاجرين، لتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني وتعظيم فوائد الهجرة.

وتمثلت أهم الحوافز المعلنة في إلغاء المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين وإيجاد تسوية للمتأخرات، إلى جانب الاستعاضة عنها برسم موحد، وكذلك إقرار حوافز تشجيعية للتحويل عبر النظام المصرفي، وحوافز لودائع الادخار للمهاجرين بالعملات الأجنبية فى البنوك السودانية، تتناسب مع حجم الوديعة، ووضع سياسات تشجيعية لفتح حسابات ادخار بالنقد الأجنبي.

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