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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: مستعدون لتصنيع «سبوتنيك V» حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:30 م
لتصنيع «سبوتنيك
لتصنيع «سبوتنيك
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أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتس، أن بلاده تخوض محادثات مع موسكو حول إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي أو التعاون في تصنيعه في حال تبنيه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال كورتس - في مؤتمر صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه بحث موضوع "لقاح سبوتنيك V" عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه على اتصال مع السفير الروسي والشركات الروسية المعنية بتصنيع هذا اللقاح.

وأضاف: " دار الحديث حول موضوعين أولهما احتمال شراء اللقاح في حال إعطاء وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها، وثانيهما هو التعاون المحتمل في التصنيع".

من جانبه، قال السفير الروسي لدى فيينا، دميتري لوبينسكي أمس الاثنين، إنه زار مكتب المستشار النمساوي لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بإمكانية توريدات لقاح "سبوتنيك V" إلى النمسا وتنظيم تصنيعه في أراضي البلاد من قبل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (المعني بتوريدات اللقاح إلى دول أجنبية)، إلى جانب بحث إمكانية مصادقة وكالة الأدوية الأوروبية عليه.

وفي 26 فبراير، أعلن الكرملين - في بيان - أن الرئيس الروسي تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي، بحث الطرفان خلاله إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" إلى فيينا، وآفاق التعاون بين البلدين في إنتاجه المشترك، ضمن مناقشة الزعيمين موضوع مكافحة جائحة كورونا.

وسبق أن أعرب كورتس عن استعداده للتطعيم بـ"سبوتنيك V"، مؤكدا موافقة فيينا على إنتاج اللقاح الروسي في أراضيها بعد تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

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