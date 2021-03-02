مباحثات جزائرية إسبانية تتناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية شكيب رشيد قايد، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع كريستينا غالاش فيغيراس، وزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الاجتماع الدوري للمشاورات السياسية الجزائرية – الإسبانية.وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن اللقاء كان فرصة للجانبين لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بالنظر للإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون.واتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للاجتماع الجزائري الإسباني رفيع المستوى قبل نهاية العام الحالي، لإرسال إشارة سياسية قوية للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين للانخراط بمنتهى العزم في تعميق علاقات الأعمال والشراكة بين البلدين على ضوء التغييرات التشريعية والتنظيمية الهامة التي حدثت في الجزائر.وبحسب البيان فإن القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت على جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط والتعاون الأورومتوسطي، فضلا عن مشكلات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي التنسيق والتضامن الدولي والإقليمي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.