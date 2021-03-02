السكك الحديدية تطلق مبادرة «وعيك وقاية»

أطلقت هيئة السكك الحديدية برئاسة المهندس أشرف رسلان، واللواء عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، مبادرة «وعيك وقاية» لتوعية العاملين بمناطق الهيئة المختلفة.وأوضحت هيئة السكك الحديدية عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إن الحملة للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ومواجهة الأمراض والمخاطر المهنية وكيفية التعامل السليم مع الحرائق.