رئيس أوكرانيا: لدينا عدد كافِ من جرعات لقاح كورونا

أكد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستؤمن عددًا كافيًا من جرعات لقاح "كورونا"، في سبيل توفيره لجميع الراغبين في الحصول عليه في وقت مبكر من هذا العام.وشدد زيلينسكي، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية، على أن "عدد اللقاحات بشكل عام سيكون كافيًا لإتمام عملية التطعيم ضد فيروس كورونا للجميع هذا العام".يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني حصل اليوم، في دونباس، جنبًا إلى جنب مع الجنود والمسعفين العسكريين، على لقاح "أكسفوردأسترازينيكا".وأوضح بقوله: "أُظهر من خلال حصولي على اللقاح أن التطعيم مهم وضروري وآمن تمامًا".. داعيًا المواطنين إلى عدم الخوف والقلق من التطعيم وعدم تصديق أكاذيب بعض السياسيين الأوكرانيين، التي تنتشر بشكل أسرع من أي عدوى، وتشكل خطرًا على صحة الجميع، بحسب قوله.وأشار الرئيس إلى أن لقاح "أكسفوردأسترازينيكا" قد تمت الموافقة عليه للاستخدام في عشرات البلدان، ولا سيما في الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.