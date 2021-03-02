رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أوكرانيا: لدينا عدد كافِ من جرعات لقاح كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:10 م
رئيس أوكرانيا فولوديمير
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستؤمن عددًا كافيًا من جرعات لقاح "كورونا"، في سبيل توفيره لجميع الراغبين في الحصول عليه في وقت مبكر من هذا العام.

وشدد زيلينسكي، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية، على أن "عدد اللقاحات بشكل عام سيكون كافيًا لإتمام عملية التطعيم ضد فيروس كورونا للجميع هذا العام".

يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني حصل اليوم، في دونباس، جنبًا إلى جنب مع الجنود والمسعفين العسكريين، على لقاح "أكسفوردأسترازينيكا".

وأوضح بقوله: "أُظهر من خلال حصولي على اللقاح أن التطعيم مهم وضروري وآمن تمامًا".. داعيًا المواطنين إلى عدم الخوف والقلق من التطعيم وعدم تصديق أكاذيب بعض السياسيين الأوكرانيين، التي تنتشر بشكل أسرع من أي عدوى، وتشكل خطرًا على صحة الجميع، بحسب قوله.

وأشار الرئيس إلى أن لقاح "أكسفوردأسترازينيكا" قد تمت الموافقة عليه للاستخدام في عشرات البلدان، ولا سيما في الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

موضوعات متعلقة

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة

قلبه لا يحتمل.. حكايات رجاء رفاعى مع يوسف إدريس

كيف تعاملت زوجة يوسف إدريس مع الصحفيين في أزمة نوبل؟

ما بين طلبات إحاطة وغضب الأهالي.. تفاصيل هدم قصر ثقافة المنصورة