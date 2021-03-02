بطلة فيلم سعاد تكشف ردود الفعل العالمية حول العمل

كشفت الفنانة الشابة بسنت أحمد، بطلة فيلم سعاد، المشارك في مهرجان برلين (قسم البانوراما) عن سعادتها بردود الأفعال التي أحدثها العمل، خاصة مشاهدي العمل في أوروبا.وقالت بسنت لـ«الدستور»، إن الفيلم تم عرضه أونلاين ضمن فعاليات المهرجان للصحفيين وممثلي الصناعة، ونال إشادات كبيرة للغاية، حيث تم طرح بوستر جديد للعمل وإعلانه الترويجي أيضًا، لافتة إلى أن العمل من المقرر عرضه في مصر قريبًا.الفيلم بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة التي تدخل عالم التمثيل لأول مرة منها بسنت أحمد، حسين غانم، هاجر محمود، بسملة، سارة شديد، إسلام حفني، مني الناموري، وتأليف محمود عزت وإخراج أيتن أمين.