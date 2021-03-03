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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:12 ص
الدواجن
الدواجن
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تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص على موقع «جوجل» من قبل المواطنين عن سعر الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 في مصر بالأسواق، نظرًا إلى أن الفراخ من الأطباق الأساسية لدى المواطن المصري.

وتوفر«الدستور» لقراءها سعر الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 في مصر بالأسواق، حيث ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء والبيضاء الحية في المزارع المحلية اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، بينما انخفضت أسعار البيض الأحمر، واستقرت الكتاكيت الشركات والساسو والدواجن الأمهات والبيض الأبيض.


سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 2021 في مصر بالأسواق


شهد سعر الساسو نحو 32 جنيهًا، وبلغ سعر الأوراك نحو ما يقرب إلى حوالي 30 جنيهًا، وبلغ سعر الفراخ البانيه نحو ما يقرب إلى 60 جنيهًا.

شركة الإسكندرية 8.75 جنيه، وشركة الوطنية 10.25 جنيه، شركة العناني 10.25 جنيه، وشركة القاهرة بسعر 9.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكتكوت الأبيض الذي يتراوح من 7 إلى 7.25 جنيه، والكتكوت الساسو من 3.5 إلى 4 جنيهات، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.



سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 2021


أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق


وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 21 و25 جنيهًا للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 17 و21 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي سعر 26 إلى 33 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 36 إلى 42 جنيهًا.


أسعار البط اليوم الأربعاء في الأسواق


وسجلت أسعار البط اليوم الإثنين في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيهًا للكيلو، حيث أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ نحو ما يقرب من حوالي 150 طنًا شهريًا من الفراخ البيضاء فقط، مؤكدًا على أن مصر تمتلك نحو حوالي 4 ملايين طائر.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم


سعر كيلو اللحم الأبيض من 25 إلى 27 جنيهًا.
سعر كيلو اللحم الأحمر 30 إلى 32 جنيهًا.
سعر كيلو لحم أمهات 21 إلى 22 جنيهًا.
سعر الكتكوت الأبيض شركات 10.50 إلي 12.25 جنيه.

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هنا.. أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض قطعان 9.30 إلى 9.50 جنيه.
سعر الكتكوت الساسو 4 إلي 4.25 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأبيض 33 إلى 33.5 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر 33 إلى 33.5 جنيه.

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