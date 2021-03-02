«المترو»: حملات تفتيش على الخطوط الثلاثة للتأكد من ارتداء الكمامة

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن هناك حملات تفتيش على الخطوط الثلاثة للمترو للتأكد من ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل محطات المترو.وأوضحت الشركة المصرية لشركة مترو الأنفاق، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك تفتيشًا على ارتداء الكمامة عند ماكينات التذاكر للتأكد من ارتداء الكمامة قبل نزول رصيف المحطة.