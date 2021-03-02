براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة ورق بالغربية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة الورق بالغربية، براتب 1500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0403409635، أو التوجه لمقر الشركة في كفر الزيات، الغربية.