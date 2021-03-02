غدًا.. تشييع جثمان شقيق خالد يوسف بمسقط رأسه فى القليوبية

أعلنت أسرة المخرج خالد يوسف، دفن شقيقه المهندس صلاح الدين يوسف، غدا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة بقرية تصفا، على أن يقام العزاء مساء الأربعاء أمام دوار العائلة بالقرية.وقد رحل عن عالمنا، منذ قليل، شقيق المخرج خالد يوسف، وفقما أعلن عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «رحل شقيقي صلاح».وكان قد أصيب شقيق المخرج خالد يوسف منذ شهر يناير الماضي بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث كتب «يوسف» حينها منشورًا عبر صفحته على موقع «فيسبوك» كتب فيه: «شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا»، وفي التوقيت ذاته كان قد أصيب المخرج خالد يوسف بفيروس كورونا، قبل أن يعلن مؤخرًا عن شفائه.يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم «كارما»، الذي قام ببطولته الفنان عمرو سعد وسارة التونسي.فيما تقدم حزب التجمع بالقليوبية برئاسة كامل السيد بالعزاء إلى خالد يوسف والأسرة في وفاة المهندس صلاح الذي كان يتمتع بحسن الخلق وحب الناس.