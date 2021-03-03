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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-3-2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:42 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
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ننشر لكم في "الدستور"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-3-2021، في سوق تداول العملات المحلية، وفقًا لعدد من البنوك المصرية العاملة.

ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

واستقر سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء، في سوق أوراق المال والبنوك المصرية والأجنبية، بالتزامن مع التداول الصباحي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الأجنبية، وحافظ الريال السعودي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-3-2021


- البنك المركزي 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

- بنك مصر 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

- بنك البركة 4.07 و4.22 جنيه للشراء وللبيع.

- بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

- البنك المصري الخليجي 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

- البنك العربى الأفريقي الدولى 4.06 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

- بنك مصر إيران التنمية 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

- بنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

- مصرف أبوظبي الإسلامى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

- بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

- بنك التعمير والإسكان 4.07 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.
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أسعار الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم، كما سجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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