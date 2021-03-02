«الصحة»: بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا مطلع الأسبوع المقبل

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، عن بدء تطعيم المواطنين الذين قاموا بتسجيل رغباتهم على الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا، مطلع الأسبوع المقبل.وقال "عبد الفتاح" لـ"الدستور" إن الموقع الإليكتروني الخاص بتسجيل المواطنين استقبل الآلاف من المترديين والراغبين في التسجيل منذ الساعات الأولى لإطلاق الموقع رسميًا.وأشار عبد الفتاح، إلى أن وزارة الصحة خصصت 40 مركزا في 27 محافظة لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك خطة لزيادة الوحدات والمراكز تدريجيًا خلال الفترة المقبلة وفقًا للكيات الواردة من لقاحات فيروس كورونا.وأوضح أن الموقع الإليكتروني للقاحات فيروس كورونا يتيح معرفة كافة المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.وأشار إلى أنه يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها حيث تشمل المجموعات "العاملين في القطاع الطبي، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".