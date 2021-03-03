أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021





أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021

لا يختلف الحال بين سعر الذهب في المحلي بالسوق الأجنبي، إذ شهدت أسعار الذهب العالمي هبوطًا لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر، لينزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1717.99 دولار للأوقية، كما تراجع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1716.10 دولار.



ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية لا يختلف الحال بين سعر الذهب في المحلي بالسوق الأجنبي، إذ شهدت أسعار الذهب العالمي هبوطًا لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر، لينزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1717.99 دولار للأوقية، كما تراجع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1716.10 دولار.ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء نحو 875 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، نحو 766جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق 657 جنيهًا.



سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 802 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 511 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 438 جنيهًا.



وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.12 ألف جنيه.



متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 876 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 766 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 657 جنيهًا. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء نحو 875 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، نحو 766جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق 657 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 802 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 511 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 438 جنيهًا.وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.12 ألف جنيه.أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 876 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 766 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 657 جنيهًا.





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أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.13 ألف جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.25 ألف جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 876 ألف جنيه.



أسعار المعادن النفيسة اليوم وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، فقد تأثرت بحركة التراجع على المستوى العالمي، وخسر الفضة 1.2 % إلى 26.15 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاديوم 0.1 % إلى 2346.67 دولار، وفقد البلاتين 0.9 % إلى 1174.50 دولار. أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.13 ألف جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.25 ألف جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 876 ألف جنيه.وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، فقد تأثرت بحركة التراجع على المستوى العالمي، وخسر الفضة 1.2 % إلى 26.15 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاديوم 0.1 % إلى 2346.67 دولار، وفقد البلاتين 0.9 % إلى 1174.50 دولار.

يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021، إذ لا تزال في حالة تراجع مستمرة أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، وانخفض مقدار الذهب 9 جنيهات في السوق المحلي.