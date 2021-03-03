رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:52 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021، إذ لا تزال في حالة تراجع مستمرة أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، وانخفض مقدار الذهب 9 جنيهات في السوق المحلي.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021


لا يختلف الحال بين سعر الذهب في المحلي بالسوق الأجنبي، إذ شهدت أسعار الذهب العالمي هبوطًا لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر، لينزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1717.99 دولار للأوقية، كما تراجع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1716.10 دولار.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء نحو 875 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، نحو 766جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق  657 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء

وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 802 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 511 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 438 جنيهًا.

وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.12 ألف جنيه.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري


أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 876 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 766 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 657 جنيهًا.

يهمك أيضًا | 

أسعار العملات الأجنبية اليوم

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.13 ألف جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.25 ألف جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 876 ألف جنيه.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، فقد تأثرت بحركة التراجع على المستوى العالمي، وخسر الفضة 1.2 % إلى 26.15 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاديوم 0.1 % إلى 2346.67 دولار، وفقد البلاتين 0.9 % إلى 1174.50 دولار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة رضوى الشربيني

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

دراسة: مواقع التواصل تدفع الطفل للإفراط فى الطعام

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إيلون موسك يعلن إنشاء مدينة «ستاربيز» فى تكساس الأمريكية

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى