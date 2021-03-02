«المتحدة» تطرح البوستر الدعائي لمسلسل هجمة مرتدة

أزاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتح تامر مرسي الستار عن البوستر الدعائي الأوّل لمسلسل «هجمة مرتدة» المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في شهر رمضان المقبل.واحتلّ الثنائي هند صبري وأحمد عز البوستر الذي أظهر شكلًا تشويقيًا للغاية عن محتوى العمل الذي ينتمي لأعمال المخابرات المصرية في فترة من الفترات.هجمة مرتدة "تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويشارك فى بطولته هند صبرى، وهشام سليم، وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.