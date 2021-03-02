«التنظيم والإدارة»: المعارون خارج الترقيات ولا تأثير لمدة الإعارة على سنوات الخدمة

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيديوجراف يوضح أهم ضوابط وأحكام الإعارة للموظف العام وتأثيرها على حركة الترقيات.وأوضح الجهاز أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ولا يجوز ترقية المعار لدرجة أعلى إلا بعد عودته من الإعارة، واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.أضاف أن الأحكام ذاتها تسرى على الإجازة الخاصة دون أجر وإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة بالخارج لافتًا إلى أن مدة الإعارة تدخل ضمن مدة خدمة الموظف وكذلك ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة.