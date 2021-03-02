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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بتزوير أوراق رسمية للاستفادة من شقق سكنية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:10 م
ضبط متهم بتزوير أوراق
ضبط متهم بتزوير أوراق
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل - مُقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير وتقليد الأختام الحكومية المزورة الخاصة بفواتير سداد الكهرباء بأسماء مواطنين غير مقيمين بالمناطق العشوائية بغرض الاستفادة من إثبات إقامتهم بتلك المناطق للحصول على وحدات سكنية حكومية.

وكما عُثر بحوزته على (إقرارات استلام وحدة سكنية خالية البيانات – شهادة دراسية تفيد حصوله على بكالوريوس "مزورة بالكامل"– مبلغ مالي– هاتف محمول– جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه تبين احتوائه على صور من المستندات المضبوطة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

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