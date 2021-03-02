السلع التموينية تطرح مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة عالمية لاستيراد قمح اليوم الثلاثاء، عن فترة شحن من 15 إلى 30 مارس.وأعلنت الهيئة عن أنواع الاقماح التي ترغب في شراءها الهيئة وهي:القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندي الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم، قمح ألماني قابل للطحن، قمح أرجنتيني صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندي قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجواني قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن.