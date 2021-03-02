«التخطيط»: 145 مليون جنيه لتطوير الصرف الصحى بالقرى المحرومة بأسيوط

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد الانتهاء من تنفيذ مشروع لتوفير خدمات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بقرى محافظة أسيوط بتكلفة قدرها 145 مليون جنيه منتصف العام الحالي 2021، ضمن مبادرة حياة كريمة.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها أن المشروع يستهدف توفير خدمة الصرف الصحي لقرية الزاوية بمركز أسيوط، حيث بلغ حجم المخصصات المالية للمشروع خلال العام المالي الحالي 2020-2021 بتكلفة 145 مليون جنيه أنفق منها 104 ملايين جنيه حتى الربع الثالث من العام بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 72%.