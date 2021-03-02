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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

236 مليون و748 ألف جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة في فبراير

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:59 م
جمارك الدخان بالقاهرة
جمارك الدخان بالقاهرة
راندا التوني
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بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر فبراير 2021 حوالي 76 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود 7 ألاف و480 طرد وزن إجمالي 1604 طن 724 كيلوجرام - كما تـم الإفراج عــن 170 شـهادة سـحب جزئية بعدد 16 ألاف و905 طرد بـوزن إجمالي 3548 طـن و635 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير 2021 حوالي 28 مليون و459 ألف و620 جنيهًا وإجمالي الغرامات 87 ألف و849 جنيهًا، بينما بلغ إجـمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خــلال نفس الفترة 195 مليون 301 ألف 586 جنيهًا وإجــمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن الحرة المحصلة 2 مليون و235 ألف جنيه.

وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة مليون و113 ألف جنيها وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغــة تنمية والدمغـة النسبية والنوعية ورسم الموارد المالية للدولة لشهر فبراير 2021 حوالي 4 مليون و921 ألف جنيه، وخـلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حـوالي 4 مليون و600 ألف و785 جنيها، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير 2021 حوالي 236 مليون و748 ألف جنيه.

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