العراق وبريطانيا يبحثان جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، جهود الأمم المتحدة في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء انتخابات حرة تعزز ثقة المواطن بنتائجها وتعبر عن تطلعاته.واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.