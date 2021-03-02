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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا لـ15.2 مليون جرعة في الأسبوع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:55 م
جين ساكي
جين ساكي
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أعلن البيت الأبيض عزمه زيادة إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مختلف المناطق في البلاد من 14.5 إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إن "الولايات ستتلقى حوالي 2.8 مليون جرعة من لقاح (جونسون آند جونسون) هذا الأسبوع، بإجمالي 18 مليون جرعة".

وأضافت أنه تم إبلاغ حكام الولايات بالزيادة خلال اجتماع أسبوعي اليوم، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم ما وصفته بأنه "خطوة تاريخية غير مسبوقة"، وهي الشراكة بين شركتي الأدوية المتنافسين (ميرك) و(جونسون آند جونسون) لتكثيف إنتاج اللقاحات.

ولفتت إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل هذه الشراكة من خلال عدة طرق رئيسية، من بينها الاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي.

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