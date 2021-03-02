موريتانيا: تجاوز إجمالي إصابات كورونا 17 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الثلاثاء تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 17 ألفا و235 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 441 حالة وفاة.