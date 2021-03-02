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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: تجاوز إجمالي إصابات كورونا 17 ألفا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:44 م
موريتانياكورونا
موريتانياكورونا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الثلاثاء تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 17 ألفا و235 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 441 حالة وفاة.

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