«مستثمرو بدر»: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعد على توفير فرص العمل

ثمن المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات القومية، وإصدار القرارات التحفيزية له.وأضاف «العادلي» في لـ«الدستور» أن سهولة إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت على زيادة نسب المصانع في مدينة بدر، بالإضافة إلى وفرة فرص العمل، ودخول المصانع الصغيرة في منظومة الاقتصاد الرسمي، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الإنتاج المحلى وقدرة المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري بدر، أن تدشين تلك المصانع الصغيرة بالتأكد سيؤدي إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج خاصة استيراد مستلزمات الإنتاج.