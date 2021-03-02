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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يستقبل منسقى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:40 م
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استقبل الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" فى الغربية، بحضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي للجامعة، والدكتورة زينب سامى المنسق العام بالغربية، وعبدالوهاب الحضرى وهبه الشرقاوى "منسق مساعد"، والدكتور محمد النويهى وحنان الجندى.

أكد رئيس جامعة طنطا، دعمه المطلق لمبادرة "حياة كريمة" والتى تعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف، مثمنا جهود القيادة السياسية الحكيمة فى تنفيذ عديد المبادرات الرائعة على أرض الواقع فى جميع المناحى.

وأضاف الدكتور محمود زكى، حرص جامعة طنطا على الاستثمار الأمثل لإمكاناتها وتعظيم قدراتها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل محافظة الغربية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وغيرها.

أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة تنسيق الجهود وتحديد الأدوار والمسئوليات المشتركة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى الغربية والجهات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يضمن تنفيذ المبادرة وبلورة رسالتها في صورة محاور عمل فعلية قابلة للتنفيذ.

من جانبهم، استعرض أعضاء مؤسسة حياة كريمة فى الغربية جانب من أنشطة المؤسسة فى قرى مركز زفتى، وطرح العديد من الأفكار ومحاور العمل ومناقشة آليات التعاون المشترك مع جامعة طنطا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى محافظة الغربية.

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