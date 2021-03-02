مصرع وإصابة 21 شخصًا فى حادث بكاليفورنيا

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم سيارة رياضية بشاحنة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وقال مصدر بمستشفى (إل سينترو) العام - وفق ما أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - إن "14 شخصا لقوا مصرعهم في موقع الحادث، وتم نقل 7 آخرين إلى المستشفى، توفي أحدهم عقب وصوله إليه".وأشارت الشبكة إلى أن الحادث وقع جنوبي ولاية كاليفورنيا على بعد 15 ميلا من الحدود مع المكسيك، حيث دفعت قوات الإطفاء المحلية بنحو 5 سيارات إسعاف و4 طائرات هليكوبتر.