رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى السودان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن أول دفعة من لقاح فيروس كورونا، ستصل إلى الخرطوم غدا الأربعاء، وهى عبارة عن ٨٢٠ ألف جرعة لقاح، وبذلك يكون السودان ثالث دولة بالقارة يصلها اللقاح.

وامتدح رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الجهود الكبيرة ودرجة التنسيق العالي الذي تم خلال الفترة الماضية بين فِرَق وزارة الصحة الاتحادية وآلية "الكوفاكس" ومنظمة اليونيسيف لتأمين وصول الدفعة الأولى من اللقاح، من حوالي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جرعة لقاح من المتوقع أن يتلقاها السودان.

ووجه رئيس الوزراء جميع جهات الاختصاص بالشروع في عملية توصيل وترتيب عملية التطعيم إلى كافة الفئات المستهدفة بأسرع فرصة ممكنة عقب وصول اللقاح، وذلك حسب مصفوفة الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس من الكادر الطبي والصحي وكبار السن وغيرهم.

من جانبه، أكد وزير الصحة السوداني الدكتور عمر أحمد النجيب، أن السودان وحسب اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاحات سيتلقى لقاح (أسترازينيكا)، وأن عملية التطعيم ستبدأ بأسرع فرصة خلال الأيام القادمة مع استمرار جهود التنسيق بين مختلف الفِرَق والإدارات بوزارة الصحة الاتحادية وشركائها لتوفير اللقاح لكل السودان.

موضوعات متعلقة

الزمالك يصعد في واقعة بن شرقي: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة

قلبه لا يحتمل.. حكايات رجاء رفاعى مع يوسف إدريس

كيف تعاملت زوجة يوسف إدريس مع الصحفيين في أزمة نوبل؟

ما بين طلبات إحاطة وغضب الأهالي.. تفاصيل هدم قصر ثقافة المنصورة