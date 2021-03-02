غدًا.. وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى السودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن أول دفعة من لقاح فيروس كورونا، ستصل إلى الخرطوم غدا الأربعاء، وهى عبارة عن ٨٢٠ ألف جرعة لقاح، وبذلك يكون السودان ثالث دولة بالقارة يصلها اللقاح.وامتدح رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الجهود الكبيرة ودرجة التنسيق العالي الذي تم خلال الفترة الماضية بين فِرَق وزارة الصحة الاتحادية وآلية "الكوفاكس" ومنظمة اليونيسيف لتأمين وصول الدفعة الأولى من اللقاح، من حوالي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جرعة لقاح من المتوقع أن يتلقاها السودان.ووجه رئيس الوزراء جميع جهات الاختصاص بالشروع في عملية توصيل وترتيب عملية التطعيم إلى كافة الفئات المستهدفة بأسرع فرصة ممكنة عقب وصول اللقاح، وذلك حسب مصفوفة الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس من الكادر الطبي والصحي وكبار السن وغيرهم.من جانبه، أكد وزير الصحة السوداني الدكتور عمر أحمد النجيب، أن السودان وحسب اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاحات سيتلقى لقاح (أسترازينيكا)، وأن عملية التطعيم ستبدأ بأسرع فرصة خلال الأيام القادمة مع استمرار جهود التنسيق بين مختلف الفِرَق والإدارات بوزارة الصحة الاتحادية وشركائها لتوفير اللقاح لكل السودان.