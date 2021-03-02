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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:34 م
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا
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أعلن رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، العميد الركن مازن الفراية، ‏عدم وجود حالات وفاة في المملكة بسبب تلقي لقاح فيروس "كورونا".

وأضاف الفراية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إذاعته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ‏أن عدد المسجلين بالمنصة المخصصة لتلقي اللقاح بلغ 419 ألفا و405 أشخاص، منهم 107 آلاف مواطن تتجاوز أعمارهم 60 عاما وبنسبة 22 بالمئة وهم الفئة المستهدفة حاليا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 85 بالمئة من وفيات كورونا تتجاوز أعمارهم 55 عاما.

وبين أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 107 ألاف و615 شخصا، منهم أكثر من 59 ألفا فوق سن الستين، مؤكدا القدرة على إعطاء اللقاح لعشرين ألف شخص يوميا حاليا. ‏

وأضاف أن عدد سكان الأردن يبلغ 10.8 مليون نسمة، 5.6 مليون شخص منهم لن يحصلوا على اللقاح خلال الأيام المقبلة لعدم تجاوزهم 18 سنة أو لإصابتهم، مؤكدا أن الفئة المستهدفة حاليا تبلغ نحو 4 ملايين و801 ألف شخص مستهدف للحصول على المطعوم من خلال 80 مركزا للتطعيم.

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