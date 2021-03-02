كيف تعاملت زوجة يوسف إدريس مع الصحفيين في أزمة نوبل؟

قالت رجاء الرفاعي، زوجة يوسف إدريس التي رحلت عن عالمنا أمس الأول:"نعم، منعت الصحفيين عن الصيد في الماء العكر وقت أزمة نوبل حتى لا تستفحل المشكلة بين يوسف ونجيب محفوظ، وبشهادة الجميع فإن يوسف كان يستحق نوبل وقد سبق ورشح لها 3 مرات وكتبتالتايم وقتئذ عن هذا الترشح.أضافت رجاء الرفاعي في حوار أجرته مجلة المصور معها عام 1996:"رشح نجيب محفوظ للجائزة وأدلى يوسف بأحاديث غاضبة للصحافة زادت الأزمة اشتعالًا وحدثت فجوة بين العملاقين، لكنها لحسن الحظ لم تستمر.وتابعت "كان يوسف أول من رفع سماعة التليفون لتهنئة نجيب محفوظ على نوبل، فهذا شرف لمصر والعرب، وهذا أيضًا لا يمنع غضب يوسف وإلا ما كان إنسانًا طبيعيًا.وواصلت:" في النهاية هذا اسمه يوسف إدريس وذاك اسمه نجيب محفوظ، الأول قلق متأجج دومًا، والثاني كثير الصبر والهدوء وطول النفس.