طلاب الأول الإعدادي يؤدون الامتحان المجمع متعدد التخصصات غدا

يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي، الامتحان المجمع متعدد التخصصات، على مستوى الجمهورية، غدا، بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ضمن اقتراحات الوزارة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الاحترازية.وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% في مادة أو أكثر يكون له الحق في دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25% والطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلى يكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.