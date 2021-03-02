تزور مصر حاليا.. من هي مريم صادق المهدي وزيرة خارجية السودان؟

تعد من أبرز السياسين، تحب موطنها وبلادها كثيرا، وتعمل على توطيد العلاقات بين دولتها السودان والبلدان الآخرى، لم يكن عملها السياسي وليد اللحظة بل تولت مناصب كبيرة من قبل، حتى وصلت لمنصب وزيزة الخارجية، إنها الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بالسودان الآن.ترصد «الدستور» معلومات عن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي التي تزور مصر الآن.- ولدت مريم صادق المهدي عام ١٩٦٥م- تولت منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي.- ابنة صادق المهدي زعيم حزب المعارضة ورئيس وزراء السودان السابق.- درست الطب ولم تعمل به.- التحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة ووصلت لرتبة رائد في الجيش السوداني.- انضمت لحزب الأمة إلى أن وصلت لمركز قيادي فيه.- اعتقلت من قبل حزب الأمة في 30 يناير 2019.- أعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان أن السلطات الأمنية اعتقلت نائب رئيس الحزب مريم الصادق المهدي.- اعتقلت مريم من منزلها في الخرطوم.- أطلق سراحها بعد اعتقال استمر عدة ساعات.