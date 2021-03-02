رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تزور مصر حاليا.. من هي مريم صادق المهدي وزيرة خارجية السودان؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:20 م
مريم صادق المهدي
مريم صادق المهدي وزيرة خارجية السودان
نرمين ضيف الله
طباعة
تعد من أبرز السياسين، تحب موطنها وبلادها كثيرا، وتعمل على توطيد العلاقات بين دولتها السودان والبلدان الآخرى، لم يكن عملها السياسي وليد اللحظة بل تولت مناصب كبيرة من قبل، حتى وصلت لمنصب وزيزة الخارجية، إنها الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بالسودان الآن.

ترصد «الدستور» معلومات عن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي التي تزور مصر الآن.

- ولدت مريم صادق المهدي عام ١٩٦٥م
- تولت منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي.
- ابنة صادق المهدي زعيم حزب المعارضة ورئيس وزراء السودان السابق.
- درست الطب ولم تعمل به.
- التحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة ووصلت لرتبة رائد في الجيش السوداني.
- انضمت لحزب الأمة إلى أن وصلت لمركز قيادي فيه.
- اعتقلت من قبل حزب الأمة في 30 يناير 2019.
- أعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان أن السلطات الأمنية اعتقلت نائب رئيس الحزب مريم الصادق المهدي.
- اعتقلت مريم من منزلها في الخرطوم.
- أطلق سراحها بعد اعتقال استمر عدة ساعات.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الباز يكشف مفاجأة: فنان جوّعه أيمن نور فى تركيا سيلحق بجمال الجمل قريبًا

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

«بلاطة» يطارد «شباب الخليل» متصدرًا الدورى الفلسطينى

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل للفنان الشاب أحمد ناصر بدار أوبرا الإسكندرية

الليلة.. الشاعر فوزى عبد السميع بضيافة برنامج اقرأ معانا

عرض فيلم "محاكمة سبعة من شيكاغو" بقصر السينما

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة