هبة باشا: هدفي إعادة الهيبة مجددا إلي نقابة الصحفيين

في إطار جولاتها الانتخابية زارت الكاتبة الصحفية هبة باشا مقر مؤسسة جريدة «الدستور»، حيث التقت مع مسئولي الجريدة وشباب المحررين لعرض تفاصيل برنامجها الانتخابي.وقالت «باشا» إن الجمعية العمومية للنقابة يحاول البعض اختفاطها لصالح تيارات معينة سواء كانت جهوية أو حزبية، مستنكرة العصبيات التي تحاول التحكم في مسار العملية الانتخابية.ودعت شباب الصحفيين إلى الاضطلاع بمسئوليتهم والمشاركة في المنافسة الانتخابية، لأن صوتهم في النهاية سيكون مؤثرا وفي صالح مستقبلهم، كاشفة في الوقت ذاته عن ملامح برنامجها، الذي تركز بنوده على معالجة الاختلالات التي تعاني منها المهنة خلال السنوات الماضية وأبرزها ملفي الأجور والحريات.واختتمت جولتها وحديثها بالتأكيد على ضرورة تنحية المصالح الشخصية والعلاقات الاجتماعية أثناء التصويت والتركيز على الاختيارات السليمة من أصحاب الكفاءة والفكر التي تقود لاختيار مجلس قادر على الارتقاء بالمهنة، لأجل استعادة هيبتها المفقودة.