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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد مشاركتها فى كليب محمد رمضان.. من هى أنابيلا هلال؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:05 م
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
شيماء دهب
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شاركت مقدمة البرامج أنابيلا هلال الفنان محمد رمضان في تصوير أحدث الكليبات Versace Baby والمقرر طرحه قريبًا.

وفي هذه السطور نوضح من هي أنابيلا هلال:
- مذيعة لبنانية عرفت من خلال برامج المسابقات.
- قدمت برنامج «ميشن فاشن» على قناة إل بي سي وبرنامج حلوة ومرة.
- تزوجت عام 2009 من طبيب جراح لبناني نادر صعب.
- أنجبت ابن وابنة هما ماييفا ونادر.
- وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005.
- عملت لفترة من الوقت كعارضة أزياء.
- شاركت عام 2012 في تقديم برنامج عرب أيدول.
- أنجبت عام 2014 طفلتها جولا بالولايات المتحدة الأمريكية
- حصلت على ماجستير في الحقوق ثم أكملت دراستها في كلية الإعلام.

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