بعد مشاركتها فى كليب محمد رمضان.. من هى أنابيلا هلال؟
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:05 م
شيماء دهبطباعة
شاركت مقدمة البرامج أنابيلا هلال الفنان محمد رمضان في تصوير أحدث الكليبات Versace Baby والمقرر طرحه قريبًا.
وفي هذه السطور نوضح من هي أنابيلا هلال:
- مذيعة لبنانية عرفت من خلال برامج المسابقات.
- قدمت برنامج «ميشن فاشن» على قناة إل بي سي وبرنامج حلوة ومرة.
- تزوجت عام 2009 من طبيب جراح لبناني نادر صعب.
- أنجبت ابن وابنة هما ماييفا ونادر.
- وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005.
- عملت لفترة من الوقت كعارضة أزياء.
- شاركت عام 2012 في تقديم برنامج عرب أيدول.
- أنجبت عام 2014 طفلتها جولا بالولايات المتحدة الأمريكية
- حصلت على ماجستير في الحقوق ثم أكملت دراستها في كلية الإعلام.
وفي هذه السطور نوضح من هي أنابيلا هلال:
- مذيعة لبنانية عرفت من خلال برامج المسابقات.
- قدمت برنامج «ميشن فاشن» على قناة إل بي سي وبرنامج حلوة ومرة.
- تزوجت عام 2009 من طبيب جراح لبناني نادر صعب.
- أنجبت ابن وابنة هما ماييفا ونادر.
- وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005.
- عملت لفترة من الوقت كعارضة أزياء.
- شاركت عام 2012 في تقديم برنامج عرب أيدول.
- أنجبت عام 2014 طفلتها جولا بالولايات المتحدة الأمريكية
- حصلت على ماجستير في الحقوق ثم أكملت دراستها في كلية الإعلام.