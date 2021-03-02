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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي عمر وحسن الرداد يبدآن فيلم «تحت تهديد السلاح»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:42 م
نجوم فيلم تحت تهديد
نجوم فيلم تحت تهديد السلاح
دعاء عبد المقصود
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بدأت الفنانة مي عمر وحسن الرداد، اليوم، تصوير أول مشاهد فيلم "تحديد تهديد السلاح"، وذلك بعد أن تجاوز الرداد فترة الحداد على والدته التي توفيت مؤخرًا.

وجمعت المشاهد الأولى بين حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا، وشهد أول يوم تصوير حضور المؤلف أيمن بهجت قمر.

كان المؤلف أيمن بهجت قمر قد انتهى من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح".

كما انتهى المنتج أحمد السبكي ومخرج العمل محمد حماقي من ترشيح الأبطال بعد أن تم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم.

والفيلم بطولة حسن الرداد وفتحي عبدالوهاب وريهام عبدالغفور ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام محمد أحمد السبكى، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد حماقي.

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