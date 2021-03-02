ضبط سيدة تنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة العديد من حسابات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وزعمها قدرتها استخراج تأشيرات دخول لبعض الدول العربية والأجنبية واستخراج الموافقات الأمنية اللازمة وتجديد الإقامات لبعض الجانب بالبلاد نظير مبالغ مالية، فضلًا عن قيامها بممارسة تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصولها على عمولة مالية عن كل عملية إيداع بالمخالفة للقانون، حال تواجدها بمحيط ميناء القاهرة الجوي.عثر بحوزتها على (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويمكن تعريف النصب في القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.